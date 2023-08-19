MOTOSİKLET DENETİMİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA CEZA YAZILDI

MOTOSİKLET DENETİMİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA CEZA YAZILDI
ISPARTA 0
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MOTOSİKLET DENETİMİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA CEZA YAZILDI
Emniyet Müdürlüğü ihbar portalları üzerinden bildirilen abartı egzoz ve motosikletlerden gelen ihbar ve şikayetlerin artması sebebiyle takviye çıkartılan sivil personeller ile beraber, özelikle çevreyi rahatsızlık veren motosikletlerin yoğun olarak kullandığı güzergâh/kavşaklarda;
15/07.2023 ile 15.08.2023 tarihleri (1 Aylık) arasında yapılan denetimlerde;
1985 Adet motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
1155 motosiklet ve sürücüsüne toplam 2.883.399,00 ₺ trafik idari para cezası düzenlendi.
124 adet motosiklet TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Özellikle çevreyi rahatsız eden motosikletler üzerine vatandaşlarınşikayetlerinin yoğunlaştırdığı bölgelerde en yakında bulunanlar ekiplerce anlık olarak müdahale ediliyor.
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