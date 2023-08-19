MOTOSİKLET DENETİMİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA CEZA YAZILDI

Emniyet Müdürlüğü ihbar portalları üzerinden bildirilen abartı egzoz ve motosikletlerden gelen ihbar ve şikayetlerin artması sebebiyle takviye çıkartılan sivil personeller ile beraber, özelikle çevreyi rahatsızlık veren motosikletlerin yoğun olarak kullandığı güzergâh/kavşaklarda;