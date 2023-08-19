İş Bankası ile ITSO Arasında Sıfır Faizli Kredi Protokolü İmzalandı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile İş Bankası arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, bu yıl içinde İş Bankası'na yeni müşteri olan veya daha önceki yıllarda müşteri olup da ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren Oda üyelerine sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

ITSO binasında düzenlenen imza törenine, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, İş Bankası Merkez Şube Müdürü Nazmi Atacan ve Sanayi Şube Müdürü Erkan Seven katıldı. ITSO Başkanı Metin Çelik, İş Bankası ile varılan anlaşmayla ilgili olarak, İş Bankası'nda ilk defa hesap açan veya hesabı olup da aktif olmayan Oda üyelerine 6 ay vadeli ve 100.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanının sağlandığını açıkladı. Başvuruların 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilirken, detaylı bilgi almak isteyen üyelerin İş Bankası ile iletişime geçmeleri istendi.

Başkan Çelik, iş dünyasının kolay finansmanın en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, "KOBİ'lerimize uygun finansman sağlanması konusunda İş Bankası şu an için 100.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, işletmelerinin durumuna bağlı olarak üyelerimize daha yüksek oranlarda kredi temini sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz protokolün iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.