Meğer Zehir Deposuymuş!

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Enerji İçecekleri İçin Uyarı: "Zehir Deposu!"

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içeceklerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar:

Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık vurguladığı enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki zararları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bu içeceklerin, bağışıklık sisteminden beyin sağlığına kadar birçok alanda zararlı etkilere sahip olduğunu belirtti.

Enerji içeceklerinin, özellikle gençler arasında popüler olmasına rağmen sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu ifade eden Karatay'a göre, bu içecekler tam anlamıyla bir zehir niteliğinde. Bağışıklık sistemini zayıflatarak, sindirim sistemini bozuyor ve beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyorlar.

Enerji içeceklerinde bulunan yüksek miktardaki kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Karatay, kafeinin fazla tüketilmesinin kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Özellikle gençlerde ve çocuklarda bu içeceklerin tüketiminin daha riskli olduğunu vurgulayan Karatay, yüksek şeker içeriğinin obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların riskini artırabileceğine dikkat çekti. Şekerin ani kan şekeri yükselmesi ve düşmelerinin ise mental ve fiziksel performansı olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.