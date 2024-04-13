SGK geçmişe dönük para dağıtıyor

SGK, Geçmişe Dönük Prim İadesi İçin Şartları Açıkladı

SGK'nın geçmişe dönük prim iadesi şartları belli oldu. İşte detaylar:

Emeklilik yaşını dolduran veya geçenler, ancak emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayanlar, ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri alabilirler.

Prim iadesi almak isteyenlerin şu şartları sağlaması gerekmektedir:

Emeklilik yaşını dolduran veya geçenler,

Emeklilik için gerekli primleri tamamlayanlar,

Sigortalı olarak çalışmayanlar,

Bağ-Kur’lu olup da kendi işinde çalışmayanlar,

Vefat eden sigortalının eşi ve çocukları da prim iadesi alabilir.

Prim iadesi alanlar yeniden sigortalı olabilirler. Bu kişilere SGK'dan primlerinin yüzde 9'u iade edilir.

Başvuru sürecine ilişkin olarak SGK Uzmanı Muhammed Bayram, "Emekli olmak istemiyorlarsa, ödedikleri primler için yazılı bir dilekçe hazırlayarak bulundukları SGK merkezlerine veya il müdürlüklerine başvurabilirler. Bunları toplu bir şekilde geri alabilirler" şeklinde açıklamada bulundu.