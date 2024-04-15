Kredi Kartı Kullanıcılarını Isyana Sürükleyen Değişiklik:

"Bütün Alışverişlerde Artık Bu Para Kesilecek"

Bankaların politikalarında önemli bir değişiklik yaşandı ve milyonlarca kredi kartı kullanıcısını isyan ettirecek kararlar alındı. Merkez Bankası'nın politika faizlerini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte, kredi kartı akdi faizlerinin yüzde 4.25'e sabitlenmesi, bankaların politikalarında yeni değişikliklere yol açıyor.

Özellikle ekim ayında pos cihazı kullanan işletmelere uygulanan komisyon oranları, özel bankalar tarafından yüzde 3.5'e çıkarıldı. Ancak, son yaşanan faiz artışlarıyla birlikte bankaların komisyon oranlarını yeniden yükseltmeye hazırlandığı belirtiliyor.

28 Mayıs'tan itibaren ekonomi politikalarında yapılan 180 derecelik değişiklikler, Türkiye'de sıkı para politikalarının etkilerini giderek daha fazla hissettiriyor. Kartlı alışverişin, pos ve sanal pos kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte işletmelere uygulanan komisyon oranları da rekor seviyelere ulaşmıştı. Ekim ayında politika faizlerinin yüzde 30'a yükseltilmesinin ardından birçok özel banka, pos komisyonlarını yüzde 3.5'e çıkarmıştı.

Ancak, son aylarda alınan faiz artırım kararlarıyla birlikte bankaların yeniden komisyon oranlarını artırmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, Mayıs ayı itibarıyla özel bankaların pos faizlerini artırmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu durum, binlerce işletmenin gelirlerinde düşüş yaşayabileceği anlamına geliyor.

Benzer durumlarda gelirlerini dengelemek için masrafları müşterilere yansıtan işletmelerin, pos komisyonlarının artmasıyla birlikte mal ve hizmet fiyatlarını yeniden düzenleyebileceği öngörülüyor.

Bu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayı sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Pos komisyonlarının yüzde 3.5'e yükselmesiyle birlikte birçok işletme, komisyon ödememek amacıyla müşterilerinden banka transferi yoluyla ödeme almayı tercih etmişti. Bu durumda, işletmeler karekod yöntemiyle IBAN'a transfer uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulamayı kullanarak transfer yaptıran müşterilere ağır cezalar verileceği belirtiliyor.