Emekliye Tam Tamına 15 Bin TL Ödenecek!

Ünlü SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarında büyük bir artış öngörüyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında bir maaş artışı yapıldı, ancak bu artış, kök aylığı 6 bin 700 TL'nin altında olan emeklilere yansıtılmadı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi emeklilerin taleplerini karşılayacaklarını ve bunun Temmuz ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın, 6 aylık enflasyon verilerini baz alarak maaşlara artış yapacağı açıklamasının ardından, maaşlara ne kadar zam yapılacağına dair araştırmalar başladı. Bu konuda SGK uzmanları da görüşlerini paylaşmaya başladı. Emin Yılmaz gibi SGK Uzmanları, canlı yayınlarda emekli maaşlarını hesapladılar. Yılmaz'a göre, Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 enflasyon verileri açıklandı. Bu da toplamda yüzde 15,05'lik bir zam anlamına geliyor.

Yılmaz, emeklilerin şu anda 1.710 liralık bir rakamı cebinde tuttuğunu ifade etti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, 6 aylık enflasyon verilerine göre yaptığı açıklamada, Ocak ve Haziran aylarında enflasyonun tahmini olarak yüzde 24 çıkması bekleniyor.

Böylece, en düşük taban aylığın 12.500 TL veya 15.000 TL olabileceğini tahmin etti. Bu durum, emeklilere tam tamına 15 bin TL ödeneceği anlamına geliyor.