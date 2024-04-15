"Gizli Kalbi Yalnızca Dâhiler Şıp Diye Buluyor! Süreniz 12 Saniye…"

Eğer hala göremiyorsan, belki biraz ipucuna ihtiyacın vardır. Görselin üst kısmına doğru bakmayı dene. Orada, muz taşıyan bir filin etrafında gizli olan kalbi fark edebilirsin. Görseldeki kalp, pembe tonlarında ve filler arasında oldukça kamufle edilmiş durumda. Bakalım bulabilecek misin?Bu görsel illüzyon testinde pembe tonlarında ve mor renkli çok sayıda fil görülüyor. Fillerin arasında ise küçük bir kalp bulunuyor. Ancak çok zekiler ve yüksek IQ sahipleri sadece 12 saniyede kalbi görebiliyor.Yüksek odak seviyesine ulaşıp görseli gözlerinizle taramaya başlayın. Eğer gerçekten yüksek bir IQ sahibiyseniz görseldeki kalbi çok kolay şekilde bulabilirsiniz.Görseldeki kalbi bulamayanların biraz pratiğe ihtiyaçları olabilir. Bunun için bol bol optik illüzyon testleri çözebilirsiniz. İşte bizim optik illüzyonun cevabı: