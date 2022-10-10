Taekwondo Federasyonu Seçimleri Sonrası Yenilenen Teknik kurullara İlimizden Tekrar Poomse Teknik Kurulu ve Milli Takım Antrenörü olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü Yaşar Erbil hoca tekrar Seçildi.ayrıca Yalvaç Gençlik spor İlçe Müdürlüğünde Çalışan Ahmet Görgün hoca Balkanlar Teknik kurul Üyeliğine Seçilerek Konyada yapılan Törenle Mazbatalarını aldılar.Yaşar ve Ahmet görgün Hoca bizleri bu Fırsatı veren Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerine Teşekkür ediyoruz.