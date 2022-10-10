ISPARTA MERKEZDE 2 DEPREM KAYDEDİLDİ
Isparta'da 2,8 Büyüklüğünde Deprem Isparta Güne Deprem Sarsıntısıyla Uyandı.
Isparta'da 2,8 Büyüklüğünde Deprem Isparta Güne Deprem Sarsıntısıyla Uyandı.
Son Dakika Haberine Göre Isparta'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Isparta Merkez olduğunu açıkladı.
2022.10.09 11:44:23 37.8133 30.6628 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKHACILAR-(ISPARTA)
2022.10.09 08:31:40 37.8477 30.6645 5.0 -.- 2.8 -.- KUCUKGOKCELI-(ISPARTA)
2022.10.09 11:44:23 37.8133 30.6628 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKHACILAR-(ISPARTA)
2022.10.09 08:31:40 37.8477 30.6645 5.0 -.- 2.8 -.- KUCUKGOKCELI-(ISPARTA)