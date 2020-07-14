LEZZETİ ZİYAFETE DÖNÜŞTÜREN YÜRESEL GIDALAR

0532 676 76 31































Lezzeti mutluluğa dönüştüren ürün katagorileriyle çeşit çeşit doğal yöresel peynir ve zeytin arayanlar için en uygun fiyatlar Isparta'da 4 kuşaktır hizmet veren Kolancı Şarküteri'de bulunuyor.Türkiye'de gerçekleştirilen doğal ve organik tarım yöntemleriyle üretilen organik sızma zeytinyağı,özel kurma peyniri,beyaz haş haş,künefe peyniri, tulum peyniri,reçel,bal,tereyağı,yoğurt,sucuk ve yumurta gibi ürünler ilede ürün yelpazesini çeşitlendiren Kolancı Şarküteri Isparta'da hizmet kalitesi geliştirme odaklı çalışmalarına devam etmektedir.Kültür sineması yanı No:6Hasan BÜYÜKKOLANCISipariş üzerine salamura peynir ve keçi peyniri kurulmaktadır.