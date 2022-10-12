CİNNET GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN BİR VATANDAŞ VALİLİK ÖNÜNDE VATANDAŞLARIN ORTASINDA ÜZERİNE TİNER DÖKÜP ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKARAK BAĞIRARAK KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI.



Isparta Valiliği binası girişine kadar otomobiliyle gelen bir kişi, üzerine çıkarak bağırmaya ve kendini yakmaya çalıştı.



Olay bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Isparta Valiliği binası ön kapısına kadar otomobiliyle giren bir kişi, üzerine çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Kısa süre içinde ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Protesto eden vatandaşın sesini Vali Aydın Baruş'a duyurabilme adına Valilik binasının önünü tercih ettiği, o sırada Vali baruş'un makamında olmadığı öğrenildi.