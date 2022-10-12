Işıkkent, Batıkent ve Binbirevler Mahallelerimiz Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Işıkkent, Batıkent ve Binbirevler mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine Işıkkent mahallesinden başlayan Vali Baruş mahalle esnafını gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahallede bulunan Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Baruş ardından Muhtar İbrahim Çil ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında Işıkkent Muhtarlığında görüş alış verişinde bulundu.

Buradan Batıkent Mahallesine geçen Vali Baruş Mahalle Muhtarı Ahmet Çığrı ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra Sevim Örnek İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş okul bahçesinde ve sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Baruş mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Son ziyaretini Binbirevler Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş Mahalle Muhtarı Fazıl Şıkşık ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş mahallede bulunan Şehit Koray Akoğuz İlkokulu’nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, bir süre sohbet etti. Ardından semt pazarını dolaşan Vali Baruş mahallede son olarak Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.



