ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

İl Jandarma Komutanlığınca;















İl genelinde vatandaşlarımızın yeni yılını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin temini açısından ilimizde meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek amacıyla, 30 Aralık 2019 Pazartesi gününden 01 Ocak 2020 Çarşamba günü 06.00’a kadar ilimiz Jandarma sorumluluk bölgesinde (2) sabit noktada (18) devriye, (108) personel ile ayrıca (163) devriye ve (474) personel ile halkımızın yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence yerlerinde alınan tedbirlerde;(16.041) şahsın sorgulaması yapılmış, (3.054) araç ve sürücüsü denetlenmiş, (2) sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak ehliyetine el konulmuş, (52) araç ve sürücüye diğer maddelerden işlem yapılmış ve toplam olarak (33.532) TL. Trafik idari yaptırım cezası uygulanmış, ayrıca (13) araç trafikten men edilmiştir.Isparta İl Jandarma K.lığına intikal eden (28) olaya müdahale edilerek adli ve idari işlem yapılmıştır.- (1) Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, (1) kayıp şahıs, (1) vergi usul kanununa muhalefet, (1) 6136 sayılı kanuna muhalefet ve (29) yoklama kaçağı suçundan olmak üzere toplam (33) aranan şahıs yakalanmış, icra edilen faaliyetlerde kaçak olarak imal edilen 4,5 Lt. rakı, 54 Lt. votka, 460 Lt. şarap ve (1) Adet alkol damıtma cihazı ele geçirilmiştir.Halkımızın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.