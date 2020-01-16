Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammı netleşti

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammı netleşti
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Isparta Düğün Salonları
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 arttı. Enflasyonda yıllık yüzde 12 olarak belirlenmişti, böylelikle enflasyon hedefin altın gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranları da belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında zamlandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında zamlanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli açıklandı

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.  TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı

Yıllık en düşük artış %3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, %13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış %1,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup %0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %0,57 ile ulaştırma, %0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
 
 
Aralık 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
 
 
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