Isparta’da Atabey Projesi

24 Nisan 2020’ye

Isparta Müftülüğünce üniversiteli gençlerden liseli gençlere “Akran Desteği” sağlamak üzere geliştirilen “ATABEY PROJESİ” devam ediyor.lerle bir araya gelen Müftü Şahin, projeyi önemsediklerini,lik çalışmalarının ortaokul,ve üniversite gibi farklı düzeylerde devam ettirildiğini ve bu proje kapsamında da liseliler için üniversiteli öğrencilerin rehberliğinden faydalanmayı amaçladığını, Atabeylerin liseli gençlere dini, ahlaki ve akademik yönden rol olmalarını istediklerini ifade etti.Şahin, ayrıca; kurulacak sistemle gençlerin sanal dünyadan ve sosyal medya üzerinden olumsuz etkileşimlerini asgariye indirmek, temiz çevre oluşturmalarına ve doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmak, grup üyelerine sorumluluklar vererek, otokontrolü sağlamak, milli ve manevi değerlerine bağlı, mutlu, huzurlu, kendisi ve değerleriyle barışık bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.Projenin birinci döneminin tamamlandığını ifade eden Şahin, gönüllülük esasına dayalı, böyle bir sorumluluk üstlenen Atabeylere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.Toplantıya katılan İl Müftü Yardımcısı Enise Erkoç, Atabeylere kendi hayatından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.Kaynak: Diyanet Haber