Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı

Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.08.2023 15:52
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Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı.
Yaklaşık 800 yıl önce astronomi eğitimi de verilen Ertokuş Medresesi’nde Gökyüzü Gözlem Şenliğin’in ilk ders etkinliği yapıldı. Ertokuş Medresesi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1224 yılında inşa edildi. Dönemin üniversite seviyesinde eğitim veren bir kurumuydu.
Atabey ilçesinde bulunan medresedeki ilk derse Vali Aydın Baruş, Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’in yanı sıra akademisyen ve vatandaşlar katıldı.
İlk ders için kürüsüye çıkan Çakmak, Ertokuş Medresesi hakkında bilgiler vererek Anadolu Selçuklu Devleti döneminde astronomi eğitimine verilen önemden bahsetti. Çakmak ayrıca gökyüzü ve fizik hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Türkiye’ nin en karanlık noktalarından biri olan Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylasında 7.’si düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Şenliği’i akşam ve gece programıyla devam edecek. Gözlem şenliği için çok sayıda astronomi meraklısı bölgede olacak.
 
      
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