Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı



























Türkiye’ nin en karanlık noktalarından biri olan Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylasında 7.’si düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Şenliği’i akşam ve gece programıyla devam edecek. Gözlem şenliği için çok sayıda astronomi meraklısı bölgede olacak.