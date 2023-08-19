Isparta'da 2 Grup Arasında Bıçak Kavga!

Isparta'da 2 Grup Arasında Bıçak Kavga!
ISPARTA
G.Tarihi: 19.08.2023 01:29
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Isparta Valilik Meydanında Bıçaklı Kavga Yaşandı
Isparta'nın merkezi noktalarından biri olan Valilik Meydanı, gece saat 00:52 sıralarında endişe verici bir olaya sahne oldu. İki yabancı uyruklu grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga, çevredeki insanların büyük bir şaşkınlıkla izlediği bir olaya dönüştü.
Olayın nedeni henüz belirlenemedi ve yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre kavganın nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Olay anında Valilik Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.
Olay Yerine Hızlı Müdahale
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından bölgeye intikal etti. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı ve güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Meydanda yaşanan bu tür olayların toplum güvenliği açısından önem arz ettiği ve bu tür olayların tekrarının önlenmesi için gerekli adımların atılacağı bildirildi.
Detaylı Soruşturma Başlatıldı
 
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