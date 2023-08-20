Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt Kampanyası! Son Gün Yarın Kaçırmayın!
Tonton Süt Şarküteri, doğallığı ve lezzeti buluşturan özel kampanyalarıyla müşterilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Tonton Süt Gel-Al kampanyasıyla 2.5 Litre çiğ sütü sadece 40 ₺'ye alabilirsiniz.
Kampanya Detayları:
Tonton Süt Şarküteri, doğallığı ve lezzeti buluşturan özel kampanyalarıyla müşterilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Tonton Süt Gel-Al kampanyasıyla 2.5 Litre çiğ sütü sadece 40 ₺'ye alabilirsiniz.
Kampanya Detayları:
- Kampanya Kapsamı: Tonton Süt Gel-Al Kampanyası
- Ürün: 2.5 Litre Çiğ Süt
- Kampanya Fiyatı: 40 ₺
- Kampanya Son Tarihi: 20 Ağustos 2023, Pazar
Tonton Süt Şarküteri, lezzet ve doğallığın buluşma noktası olarak hizmet veriyor. Siz de bu özel fırsatı kaçırmamak için Tonton Süt Şarküteri'ye uğrayın ve doğanın en tazesini tatmanın keyfini çıkarın.
Tonton Süt Şarküteri'nin Adresi:
Tonton Süt Şarküteri'nin Adresi:
- Adres: 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı
Kampanya sona ermeden önce hemen harekete geçin ve lezzet dolu çiğ sütü uygun fiyatla alma fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve sipariş için iletişim numaramızı hemen kaydedin: 0543 288 32 32
Unutmayın, kampanya tarihi yarın, 20 Ağustos 2023 Pazar! Doğallığın ve lezzetin tadını Tonton Süt Şarküteri ile çıkarın!
Unutmayın, kampanya tarihi yarın, 20 Ağustos 2023 Pazar! Doğallığın ve lezzetin tadını Tonton Süt Şarküteri ile çıkarın!
Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi
- Tonton Süt
- Karın Tereyağı ( İnek )
- Karın Tereyağı ( Keçi )
- Kaymak
- İnek Ezine
- Keçi Ezine
- Bergama Tulum
- Erizncan Tulum
- Isparta Tulum
- Çörekotlu Ovma Tulum
- Deri Tulum
- Çeçil Peyniri
- Taze Kaşar (Kars )
- Taze Kaşar (Tost)
- Eski Kaşar
- Gravyer
- Topik Peynir
- Ceheddar Peyniri
- Hellim Peyniri
- Köy Peyniri
- Süzme Yoğurt (Tatlı)
- Süzme Yoğurt (Ekşi)
- Taze Yoğurt (Manda Çömlekte)
- Kefir
- Maya Çeşitleri
- Yeşil Siyah & Siyah Zeytin Çeşitleri
- Petek Bal
- Süzme Bal
- Gezen Tavuk Yumurtası
- Eroğlu 15'li
- Eroğlu 30'lu
- Fıstık Kreması
- Fındık Kreması
- Haşhaş Ezmesi
- Tahin 1 Kg.
- Tahin 0.5 Kg (500Gr.)
- Pekmez 1300 Gr.
- Pekmez 650 Gr.
- Doğal Karadut Özü
- Doğal Kozalak Özü
- Doğal Keçiboynuzu Özü
- Nar Ekşisi
- Sumak Ekşisi
- Turşu Çeşitleri
- Domates Salçası
- Biber Salçası
- Tahin Helvası
- Zeytinyağı
- Tarhana
- Böreklik Yufka
- Köy Yufkası
- Sucuk
- Pastırma
- Kavurma
- Patlıcan Kurusu
- Biber Kurusu
- Dolmalık Biber Kurusu
- Peynir Dolgulu Biber
- Acı Biber Kurusu
- Domates Kurusu
- Yağlı Domates Kurusu
- Acuka
- Cennet Elması Kurusu
- Ev Makarnası (Erişte)
- Ceviz Ezmesi