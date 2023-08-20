Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt Kampanyası! Son Gün Yarın Kaçırmayın!

Tonton Süt Şarküteri, doğallığı ve lezzeti buluşturan özel kampanyalarıyla müşterilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Tonton Süt Gel-Al kampanyasıyla 2.5 Litre çiğ sütü sadece 40 ₺'ye alabilirsiniz.

Kampanya Detayları:

Kampanya Kapsamı: Tonton Süt Gel-Al Kampanyası

Ürün: 2.5 Litre Çiğ Süt

Kampanya Fiyatı: 40 ₺

Kampanya Son Tarihi: 20 Ağustos 2023, Pazar

Tonton Süt Şarküteri, lezzet ve doğallığın buluşma noktası olarak hizmet veriyor. Siz de bu özel fırsatı kaçırmamak için Tonton Süt Şarküteri'ye uğrayın ve doğanın en tazesini tatmanın keyfini çıkarın.

Tonton Süt Şarküteri'nin Adresi:

Adres: 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı

Kampanya sona ermeden önce hemen harekete geçin ve lezzet dolu çiğ sütü uygun fiyatla alma fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve sipariş için iletişim numaramızı hemen kaydedin: 0543 288 32 32

Unutmayın, kampanya tarihi yarın, 20 Ağustos 2023 Pazar! Doğallığın ve lezzetin tadını Tonton Süt Şarküteri ile çıkarın!

Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi