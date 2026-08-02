Isparta'da gece yarısı korkutan yangın: Karavan küle döndü

Isparta'nın Mehmet Tönge Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan karavan yangını mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler karavanı tamamen sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Mehmet Tönge Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki karavanda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek aracın tamamını sardı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çevredeki diğer araç ve yapılara sıçramaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde soğutma çalışmaları yapılırken, karavanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



