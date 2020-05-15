Isparta'da trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi. Ekipler yurtdışından getirilen plakası takılmayan elektrikli bisikletlere,kasksız sürücülere idari para cezası uyguladı.
Isparta'da Trafik ekipleri tarafından kurallara uymayan, ehliyetsiz, kask takmayan ve tescil belgesi olmayan, plakası olmayan motosikletler ile ekeltrikli bisikletlere idari para cezası uygulanıyor.
Elektikli bisikleti kasksız kullnadığı için durdurulan bir vatandaş ise trafik ekiplerine '' Memur bey hava çok sıcaktı o yüzden takamadım ve çok kısa mesafe için kullandım'' dese de cezadan kurtulamadı.