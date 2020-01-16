Isparta'da Emniyetten il genelinde asayiş uygulaması

Isparta'da Emniyetten il genelinde asayiş uygulaması
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ


    İl Emniyet Müdürlüğünce;
 
    İl genelinde vatandaşlarımızın yeni yılını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin temini açısından ilimizde meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek amacıyla 31 Aralık 2019 Salı gününden 01 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 06.00 ya kadar İlimiz Polis sorumluluk bölgesinde 42 sabit noktada  767 personel ile, halkımızın yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve alışveriş merkezlerinde alınan tedbirlerde;
-3898 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanmış, 926 araç ve sürücüsü denetlenmiş, 56 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan işlem yapılarak ehliyetine el konulmuş, bunlardan 11 sürücünün 100 promil üzeri alkollü olduğu tespit edilerek mahkemeye sevk edilmiş, 87 sürücüye diğer maddelerden işlem yapılarak, 12 araç trafikten men edilmiş;
 
- Polis Merkezlerine intikal eden 2 kayıp şahıs, 3 kayıp eşya, 1 zehirlenme, 2 kasten yaralama, 2 aile içi şiddet, 2 mala zarar verme, 1 diğer kazalar, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 2 taksirle yaralama ve diğer olaylar olmak üzere toplam 28 olaya adli işlem yapılmış;
 
         Kom. Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla İl genelinde yapılan çalışmalarda;
 
         -12 şüpheli hakkında 5607 SKM, 6136 SKM ve TCK 197 maddeleri gereğince adli işlem yapılmış, şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet fişek, 3 adet şarjör, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 486 litre ve 28 şişe kaçak içki, 1 adet alkol üretimi için kullanılan damıtma cihazı, 12 kg anason tohumu, 6 paket anason aroması, 1 adet sahte 100 TL ele geçirilmiş, alkollü içki sahteciliği/kaçakçılığının önlenmesi için yapılan çalışmalarda 66 adet işyerinde aramalar yapılmış; il merkezinde bulunan 2 işyerinden toplamda 803 şişe kaçak içki ele geçirilmiş, bir ilçemizde ise toplamda 18 şişe kaçak içki ele geçirilmiş şahıslar hakkında 4733 SKM ve 5607 SKM suçlarından adli ve idari işlemler yapılmış, 5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan 2 şahıs ekiplerimizce yakalanmış 1 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise mahkemece serbest bırakılmış;
 
Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda;
-6 şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan; 151 gram Skunk Esrar maddesi, 2,5 gram Kubar Esrar maddesi, Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan ve içerisinde uyuşturucu madde atıkları olduğu değerlendirilen 2 adet APARAT ele geçirilmiş, yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
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