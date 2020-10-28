Büyük Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyetimizin, 97’nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkân, gaziler ile öğrenciler katıldı.Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Törenin ardından Garnizon Şehitliği’ne geçildi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu, ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından aziz vatanımız için gözünü kırpmadan canlarını veren tüm kahraman şehitlerimiz için dualar edildi.Garnizon Şehitliği’ndeki tören kabirlere karanfil bırakılmasıyla son buldu.