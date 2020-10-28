ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI





Bugün, tarihi, şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, istiklal mücadelesini vererek kurduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ecdadımız, Kurtuluş Savaşı’nda çok zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen, bağımsızlığından asla taviz vermemiş, inançla, kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini, zaferle sonuçlandırmıştır. Bu anlamda Cumhuriyet her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Bu millet her ne olursa olsun ecdadımızdan emanet olarak kalan şanlı tarihimize, milli benliğimize sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir.

Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak şanlı tarihine ve milli benliğine sahip çıkarak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde ilerlemeye devam etmektir. Bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz güç, İstiklal Mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunda gizli olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 97.Kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor; hep birlikte bu mutluluğu ilelebet yaşamayı Yüce Allah’tan diliyorum.







VALİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

MEVLİD KANDİLİ MESAJI



İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bu kutlu günde Mevlid Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyor, Ispartalı hemşehrilerimizin ve tüm İslâm âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.

