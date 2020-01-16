Isparta Belediyesi yoğun kar yağışı dolayısıyla

sokak hayvanlarına yönelik besleme yaptı

Şehirde kar yağışının yoğun şekilde görülmesi üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde besleme çalışması gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkezi ile yakın köylerde kar dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik aç kalmamaları için besleme çalışması gerçekleştirdi.Isparta Belediyesi ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvalları ile sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler ile birlikte şehrin tüm mahallelerinde ve yakın köylerde besleme çalışması gerçekleştirdi. Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.Isparta Belediyesi Bülteni