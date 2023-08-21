Isparta'da Trafik Kazazında Olay Çıktı







Isparta'nın Anadolu Mahallesi'nde bugün saat 22:30 sularında meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Olay yerine gelen ilk bilgilere göre, üç aracın aynı anda karıştığı kaza sonucu ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri refüje çıkarak durabildi.Kazanın sebebi ve nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmamışken, olay yerine gelen yetkililer kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, kaza sırasında alkollü olduğu belirtilen sürücülerden biriyle diğer sürücüler arasında olay yerinde kavga yaşandığına dair bilgiler de alındı. Kavga sonrası yetkililer olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.Kaza nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandığı bildirilirken, yetkililerin olayla ilgili detaylı rapor hazırlaması bekleniyor. Kazaya karışan araçlarda meydana gelen maddi hasarın boyutu ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.