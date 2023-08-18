Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetim Sonuçlarını Paylaştı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz ve çevreyi rahatsızlık veren motosikletlerden kaynaklanan ihbar ve şikayetlerin artması üzerine önemli bir denetim operasyonu gerçekleştirdi. İşte operasyonun detayları:

Müdürlüğümüz, halkımızın rahatsızlık duyduğu abartı egzoz sesi ve çevreyi rahatsız eden motosiklet kullanımına yönelik olarak ihbar portalları üzerinden gelen şikayetlere hızlı ve etkili bir çözüm sunabilmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda takviye sivil personelleri görevlendirildi.

Operasyon Detayları:

15 Temmuz 2023 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında (1 aylık süre) gerçekleştirilen denetimlerde,

Toplam 1985 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi,

1155 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 2.883.399,00 ₺ trafik idari para cezası uygulandı,

124 adet motosiklet trafikten men edildi.

Hızlı Müdahale: Özellikle çevreyi rahatsız eden motosikletlerin sıkça kullanıldığı bölgelerde vatandaşlarımızın yoğunlaştırdığı şikayetler doğrultusunda, en yakın ekiplerimiz anlık olarak müdahale etmektedir. Bu şekilde halkımızın güvenliği ve huzuru sağlanmaya çalışılmaktadır.

Vatandaş İlgisi ve İletişim: Müdürlüğümüz, değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdiği ilgiye teşekkür ediyor. İletilen tüm talep ve bilgilerin büyük bir titizlikle takip edildiğini ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından son derece değerli olduğunu vurguluyor.

Bu denetim operasyonunun, halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına daha da yoğunlaşarak devam edeceği belirtiliyor. Ispartalı hemşehrilerimize yapılan çalışmaların bilgisini sunarken, destekleri ve duyarlılıkları için teşekkür ediliyor.