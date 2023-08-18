Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı

Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetim Sonuçlarını Paylaştı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz ve çevreyi rahatsızlık veren motosikletlerden kaynaklanan ihbar ve şikayetlerin artması üzerine önemli bir denetim operasyonu gerçekleştirdi. İşte operasyonun detayları:
Müdürlüğümüz, halkımızın rahatsızlık duyduğu abartı egzoz sesi ve çevreyi rahatsız eden motosiklet kullanımına yönelik olarak ihbar portalları üzerinden gelen şikayetlere hızlı ve etkili bir çözüm sunabilmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda takviye sivil personelleri görevlendirildi.
Operasyon Detayları:
  • 15 Temmuz 2023 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında (1 aylık süre) gerçekleştirilen denetimlerde,
  • Toplam 1985 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi,
  • 1155 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 2.883.399,00 ₺ trafik idari para cezası uygulandı,
  • 124 adet motosiklet trafikten men edildi.
Hızlı Müdahale: Özellikle çevreyi rahatsız eden motosikletlerin sıkça kullanıldığı bölgelerde vatandaşlarımızın yoğunlaştırdığı şikayetler doğrultusunda, en yakın ekiplerimiz anlık olarak müdahale etmektedir. Bu şekilde halkımızın güvenliği ve huzuru sağlanmaya çalışılmaktadır.
Vatandaş İlgisi ve İletişim: Müdürlüğümüz, değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdiği ilgiye teşekkür ediyor. İletilen tüm talep ve bilgilerin büyük bir titizlikle takip edildiğini ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından son derece değerli olduğunu vurguluyor.
Bu denetim operasyonunun, halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlamak adına daha da yoğunlaşarak devam edeceği belirtiliyor. Ispartalı hemşehrilerimize yapılan çalışmaların bilgisini sunarken, destekleri ve duyarlılıkları için teşekkür ediliyor.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı
Isparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp Çıktı
Tarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları Başladı
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı
Öğrencilere Artık Bu Konuda Af yok!
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma
Araç Sahipleri Dikkat: Yeni Bir Benzin Zammı Daha Geliyor
Kiraya Zam Yaparken Dikkat: Yeni Cezai Düzenlemeler ve Arabulucu Uygulaması
Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış
Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!
Isparta Halk Otobüsü Fiyatları Zamlandı
Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!
Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak!
Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta İl Emniyet Müdürü Görevine Başladı
Isparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı Müdehale
Isparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü
Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor
Vergi Reformu Yolda: Ekonomi Yönetimi İlk Detayları Açıkladı
Isparta'da 4 Kişi Silahla Öldürülmüş Bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-telefon-aksesuar-kilifi

isparta-perde-tasarim-imalati

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!12 Ağustos 2023
Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını KaybettiIsparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti11 Ağustos 2023
Isparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek ÖldüIsparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü11 Ağustos 2023
Isparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı MüdehaleIsparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı Müdehale11 Ağustos 2023
Isparta Halk Otobüsü Fiyatları ZamlandıIsparta Halk Otobüsü Fiyatları Zamlandı12 Ağustos 2023
Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 YaralıIsparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı12 Ağustos 2023
Isparta İl Emniyet Müdürü Görevine BaşladıIsparta İl Emniyet Müdürü Görevine Başladı11 Ağustos 2023
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!15 Ağustos 2023
Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak! Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak! 11 Ağustos 2023
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma14 Ağustos 2023
Isparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp ÇıktıIsparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp Çıktı17 Ağustos 2023
Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık YapmışIsparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış12 Ağustos 2023
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldıCumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı17 Ağustos 2023
Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!12 Ağustos 2023
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam DeneyimiTraffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi14 Ağustos 2023
Çevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu AdresÇevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu Adres14 Ağustos 2023
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!15 Ağustos 2023
Isparta'da Vatandaş talep etti, belediye anında yıktıIsparta'da Vatandaş talep etti, belediye anında yıktı17 Ağustos 2023
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!15 Ağustos 2023
Isparta'da Haziran Böceği İle MücadeleIsparta'da Haziran Böceği İle Mücadele11 Ağustos 2023