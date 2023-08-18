Isparta'da Yeni Otogar Çalışmaları ve Esnaf Görüşleri

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni otogar inşaatının son durumu ve esnafın sorularını yanıtlamak üzere otogar ve AVM esnafıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda, yeni otogarın işleyişi ve esnafın talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alan yeni otogar inşaatının son aşamasına gelinirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otogar ve AVM esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda yeni otogar alanındaki işleyiş, esnafın beklentileri ve gelecek planları ele alındı.Programa katılan IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı, Başkan Başdeğirmen'e yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Ayrıca, otogar yazıhane işletme sahiplerinden Hüseyin Öz, bu tür bir toplantıya ilk defa katıldıklarını ve Belediye Başkanı'nın samimi ilgisini takdir ettiklerini belirtti.Yeni otogar alanında yazıhaneler ile gül ürünleri, lokanta gibi işletmeler arasındaki mesafenin az olduğunu ve otobüslerin bekleme sürelerinin dikkate alınmasını talep eden esnaf, Başkan Başdeğirmen'e güvenlerini iletti.Başkan Başdeğirmen, esnafın görüşlerine önem verdiklerini ve yeni otogar alanında yapılabilecekleri esnafın isteği doğrultusunda planlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, mevcut otogar alanının köy garajına dönüştürüleceğini ve yeni otogarın tamamlanmasının ardından bu alanın yenilenmeye başlanacağını açıkladı.Yeni otogar alanının hayırlı işlere vesile olması temennisiyle toplantı sona erdi. Başkan Başdeğirmen, yeni otogar alanında yapılacak olan otopark projesini anlattı. Ayrıca, engelli vatandaşlar için de gerekli düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.