Başkan Çelik Isparta’nın taleplerini Türkiye Ekonomi Şurası’na taşıdı

Başkan Çelik Isparta’nın taleplerini Türkiye Ekonomi Şurası’na taşıdı
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Başkan Çelik Isparta’nın taleplerini
Türkiye Ekonomi Şurası’na taşıdı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Isparta’nın birçok talebini Türkiye Ekonomi Şurası'na taşıyan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, köyden kente göçün ve genç nüfusun göç etmesinin önüne geçilmesi, Isparta’da turizmin 12 aya yayılması, havayolu taşımacılığında sefer sayılarının artırılması ve reel sektörün finansman konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
 
TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ile oda-borsa başkanları katıldı.
ITSO Başkanı Metin Çelik yaptığı konuşmada, göç meselesine dikkat çekerek kırsal alanda yaşayanların yaşam koşullarının daha iyi hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Köyden kente göçün ve özellikle genç nüfusun göç etmesinin önüne geçilmesine yönelik çözüm önerilerini sıralayan Başkan Çelik, “Köylerde ekonominin canlanması hayvancılık, tarım, ziraat konularında bölgede yaşayanların imalat yapabilmesi için şartların uygun hale getirilmesi. Gençlere küçük yerleşim birimlerinde kalmaları, şehirlere göç etmemeleri için teşvikler verilmesi konularını araştırmalıyız. Özellikle genç nüfusun büyük yerleşim alanlarına göçünü engellemeliyiz ki köylerimiz boşalmasın. Böylece artan nüfus ile sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, tarıma elverişli bölgelerin yakınında doğaya zarar vermeden, planlı bir şekilde gıda sanayiini teşvik etmek, Köyler bulundukları bölge ve konumları itibariyle analiz edilmelidir, tarım alanında, maden alanında ve diğer alanlarda yatırımlar yapılmalıdır. Köylümüz bilinçlendirilmelidir. Çeşitli alanlarda köylere teşvikler yapılmalıdır. Bunun sonucunda imalat yapacak gençlerimiz doğdukları yerlerde hayatlarını ikame ettirsinler.” diye konuştu.
 
BAKANLARDAN DESTEK İSTEDİ
Şehrimizin turizm konusunda sahip olduğu değerleri sıralayan Başkan Çelik, turizmi 12 aya yaymak için bakanlıklardan destek istedi.
Başkan Çelik, Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Isparta’da sürdürebilir bir turizm ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla ilin sahip olduğu turizm potansiyeli doğrultusunda kış turizmi, inanç turizmi, oryantiring, trekking, göl turizmi, dağcılık, yamaç paraşütçülüğü, mağara turizminin geliştirilmesi için planlama, yatırım, uygulama, markalaşma, tanıtım ve pazarlama konularında bakanlıklarımızın destek olmasını, ilimizde bulunan havalimanın geliştirilmesi, haftanın 4 günü olan sefer sayılarının artırılması, saatlerin gidiş-gelişe uygun düzenlenmesini ve günde bir Sabiha Gökçen birde İstanbul Havalimanına sefer düzenlenmesini istiyoruz.
 
REEL SEKTÖR FİNANSMANA ULAŞMADA SIKINTI YAŞIYOR
Özellikle bitmek bilmeyen kredi prosedürleri, 3 aya kadar düşen vadeler, kağıt üzerinde yüzde 18-19 olan faizlerin yüzde 35’lere ulaşması buna rağmen bankaların kredi vermedeki isteksizlikleri piyasada sorun teşkil etmekte. Şu anda Eximbank üzerinden krediye ulaşabilen tek kesim net ihracatçı olanlar. İşletmelerimizin ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimleri hayati önem taşıyor. Gerek bireysel gerek ticari krediye ulaşımın sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde birçok sektörün oyun dışı kalması söz konusu olacak. En kısa zamanda finansal piyasayı rahatlatıp daha normal faizlerle para vermeye ikna etmek lazım.” diye konuştu.
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