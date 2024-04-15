Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale ve Doğrudan Satış Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 15 Nisan Pazartesi günü bono ile tahvil ihalesi düzenleyecek ve altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının da doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İlk olarak, bir yıl (357 gün) vadeli devlet bonoları sunulacak. Ardından, iki yıl (672 gün) vadeli ve altı aylık periyotlar halinde faiz ödemeleri yapılacak sabit faizli hazine tahvilleri piyasaya sürülecek. Ayrıca, iki yıl (728 gün) vadeli altın bonoları ve aynı vadeli, altı ayda bir kira getirisi sağlayacak altın bazlı kira sertifikaları doğrudan satışa çıkarılacak.

İhale ve Satış Detayları

İlk ihalede 12 ay (357 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.

Bu işlemlerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, farklı vadelerde ve ödeme koşullarında çeşitli finansal araçları piyasaya sunarak yatırımcıların çeşitli tercihlerine hitap etmeyi hedefliyor.