Bankalar Emekli Promosyonlarında Rekor Artış: '20 Bin TL Trink Hesapta'

Özel bankalar, emeklilere yönelik promosyon rakamlarında rekor bir artış gerçekleştirdi. Güncellenen rakamlarla emekli promosyonları 20 bin TL'ye kadar yükseldi.

Emekli promosyonları konusunda bankalar arasında rekabet giderek kızışıyor. Kampanyaların emekli promosyon tutarı artık 20 bin TL'ye kadar çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Birçok banka bu alanda güncellemeler yaparak yarışa katıldı.

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye Kadar Promosyon

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Ödemeler 3 yıllık periyotlarla peşin olarak yapılıyor. Başvuranlar, 2022'den itibaren geriye dönük promosyon tutarlarını da alabiliyor.

Akbank: Maaşlara Göre Promosyonlar

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara çeşitli fırsatlar sağlıyor. Maaş tutarına göre belirlenen promosyonlarla birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödül veriliyor. Promosyonlar maaşlar arasında şu şekilde dağılıyor:

9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL ile 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL ile 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL

Türkiye Finans: 14.500 TL'ye Kadar Nakit Promosyon

Türkiye Finans, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli maaşı alanlara 36 ay boyunca 14.500 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor. Promosyon miktarları maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor.

ING: 18.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon

ING, emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon miktarı da maaş tutarına bağlı olarak belirleniyor.

Yapı Kredi: Gelir Düzeylerine Göre Değişen Promosyonlar

Yapı Kredi, belirli bir dönemde SGK emekli aylığını bankadan alma taahhüdü verenlere gelir düzeylerine göre değişen 18.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu imkanı sağlıyor. Ayrıca, ek ödül taahhütnamesi imzalayanlara ek nakit fırsatlar da sunuluyor.

DenizBank: 12.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon

DenizBank, 3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü verenlere maaş tutarlarına göre değişen 12.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu imkanı sunuyor.

Bu güncellemelerle birlikte bankalar, emeklilere cazip promosyonlar ve ek fırsatlar sunarak rekabeti artırıyor ve emeklilere daha geniş imkanlar sunuyor.