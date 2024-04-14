Fahiş Fiyatlara Yeni Düzen: Kapatma Cezası Geliyor



Türkiye'de işletmelerin fahiş fiyatlarına karşı sert önlemler alınıyor. Yapılması planlanan yeni bir yasal düzenleme, aşırı fiyat artışlarına karşı mücadelede önemli adımlar atmayı hedefliyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, marketler, restoranlar ve diğer işletmeler, sağlıksız ve sahte ürün üretimi gibi suçlamalarla kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.

AK Parti, Ticaret Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili bir tasarıyı meclise sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tasarı, denetimlerin artırılması, idari para cezalarının enflasyon oranlarına endekslenmesi gibi düzenlemeleri içeriyor. Ayrıca, aşırı fiyat artışı yapan işletmelerin belirli bir süre faaliyetlerinin durdurulması da öngörülüyor.

Tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ay içinde sunulması planlanıyor. Bu düzenlemenin temel amacı, aşırı fiyat artışlarının yol açtığı enflasyon trendini durdurarak, tüketiciyi korumak ve ekonomiyi dengelemek.

Önerilen düzenleme taslağı, gıda ve hazır giyim sektörlerindeki yüksek maliyetlerin yanı sıra, enflasyonu tetikleyen diğer unsurlarla da etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlıyor. Yıllık enflasyon oranına göre ayarlanacak idari para cezaları, işletmeleri mevzuata uymaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu yeni düzenlemenin, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir adım olması ve işletmeleri fiyatlandırma konusunda daha dikkatli olmaya teşvik etmesi bekleniyor.