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Ayda 11 Bin 224 TL

Ayda 11 Bin 224 TL
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 SGK, Çalışan Anneleri ve Bakıcıları Destekleyecek: Ayda 11 Bin 224 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yürüttüğü Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye, 12 ay boyunca aylık 325 avro (11.224,12 Türk Lirası) destek sağlanacağını açıkladı.
"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci aşaması olarak hayata geçirilecek olan bu proje ile çalışan annelerin ve çocuk bakıcılarının desteklenmesi hedefleniyor. Projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.
Projeyle ilgili detaylar ve başvuru şartları, ilerleyen günlerde SGK tarafından duyurulacak.
Bakan Işıkhan, projenin kadın istihdamını destekleyerek hem anneleri hem de çocuk bakıcılarını teşvik edeceğini belirtti.
 
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