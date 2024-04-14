2024'te Evlenmenin Maliyeti Belli Oldu: Her Şey İki Kat Arttı



Türkiye'de evlenme masrafları, 2024 yılında büyük ölçüde yükseldi ve çiftlerin cep yakacak boyutlara ulaştı. Nişan ve düğün organizasyonları, çeyiz hazırlıkları, mobilyalar, gelinlik ve damatlık gibi kalemler için çiftlerin harcamaları yüz binlerce liraya ulaşıyor.

Altın ve balayı masrafları hariç tutulduğunda bile, sadece takı ve bilezik için harcanan miktar 300 bin lirayı geçiyor. Bir haftalık bir balayı tatili için ayrılan bütçe ise yaklaşık 100 bin lira civarında.

Gelinlik tasarımcısı Bahar Demir'e göre, gelinlik fiyatları 15 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Sezonunun pandemi ve Ramazan ayı etkisinden kurtulduğunu belirten Demir, yoğun bir yaz sezonu öngörüyor.

İşte kaleme alınan bazı harcamalar:

Söz çiçeği ve çikolatası: 3 bin lira

Nişanda mekân: 40 bin lira

Kına masrafları (malzeme ve kuruyemiş): 6 bin lira

Düğünde mekân: 50 bin lira

Ev tutmak (2 depozito ve emlakçı ücreti): 60 bin lira

Eşyalar (beyaz eşya, perde, mutfak eşyası ve halılar): 304 bin lira

Davul zurna: 4 bin 500 lira

Toplamda, çiftlerin evlenme maliyetleri 1 milyon lira sınırını aşabiliyor.