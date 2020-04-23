GençBizz e-Challenge başarıyla tamamlandı

EĞİTİM, BEYİN FIRTINASI, İŞ VE GİRİŞİMCİLİK FİKİRLERİ

Batı Akdenizli gençler, 3 gün süren online etkinlikte ‘salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla iş ve girişim fikirleri ürettiBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştirdiği GençBizz e-Challenge etkinliği başarıyla tamamlandı. Antalya, Isparta, Burdur’dan katılan 60 genç; sorun analizi, çözüm aşaması, fikir üretimi, iş modeli- plan, sunum hazırlama eğitimleri aldı. Online platformdaki 3 günlük etkinlik, 8 takımın COVİD 19’un yol açtığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yönelik ürettiği iş ve girişim fikirlerinin sunumu ve jüri tarafından değerlendirilmesiyle tamamlandı.BAKA, Bölgemiz illerinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı sunulması, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. BAKA, Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında Genç Başarı Vakfı işbirliğinde ‘salgının sosyal, psikolojik ve ekonomik sorun/sorunlara yönelik girişim tasarlamak’ amacıyla GençBizz e-Challenge etkinliği gerçekleştirdi.Aralarında Isparta Burdur Antalya Proje Takımı adaylarının da bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi’nden 60 gencin katıldığı uzaktan erişim yöntemiyle 3 gün süren etkinlikte 8 takım oluşturuldu. Mentörler öncülüğünde takımlar, ‘Sorun Paylaşımı, Sorun Analizi Adımı, Çözüm Aşaması, Fikir Üretimi, İş Modeli Kanvası Eğitimi, İş Modeli Kanvas Uygulama ve Modelleme, İş Planı ile Sunum Hazırlama konularında eğitim aldı ve ardından beyin fırtınası sonrasında her takım kendi iş ve girişimcilik fikrini tespit etti.GençBizz e-Challenge’in son günü 8 takımın geliştirdiği iş ve girişim fikirlerinin sunumları yapıldı. Etkinliği ve sunumları online takip eden BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören de, tasarladıkları iş ve girişim fikirleri için tüm katılımcıları tebrik etti. SDÜ Öğretim Üyesi Dr. Selen Işık Maden, HP Enterprise Firması Uluslararası Yöneticisi Esra Erol ve erken aşama yatırım şirketi sahibi Atakan Atalar’dan oluşan jüri de, tüm projeleri beğendiklerini ifade ederek, değerlendirmeleri sonucunda ödül almaya hak kazanan takımları belirledi.GençBizz e-Challenge’de jüri tarafından seçilen ilk üç takım, fikirlerini BAKA’ya sunma, fikrin olgunlaştırılması ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması imkanına sahip olacak. Etkinlikte birinci olan takım ‘Hayalden Girişime Eğitimi’, ikinci olan takım ise ‘Girişimcilik El Kitabı ve İş Modeli Üretimi' kitabı ödülleri alırken, tüm katılımcılar ise ‘Marka Tescili ve Patent Eğitimi’ hakkı kazandı.