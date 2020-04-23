Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katılımıyla, Gülcü Mezarlığında şehrin ilk mebusları kabirleri başında dualarla anıldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gülcü Mezarlığında bulunan ve TBMM’nin ilk mebusları Hafız İbrahim Demiralay, Hüseyin Hüsnü Özdamar ve Mehmet Nadir Süldür, kabri başında dualarla anıldı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ve beraberindekilerin katıldığı anma töreninde, milletvekilleri için dualar okundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın ilk mebuslarını Gülcü Mezarlığında bulunan kabirleri başında dualarla andıklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur” dedi.TBMM’nde Isparta’nın ilk mebusluklarını yapan şahsiyetleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu günleri bizlere armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, vatanımıza hizmeti geçmiş bütün ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” görüşlerinde bulundu.