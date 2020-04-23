İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, balkonlarına Türk bayrağı ve yaptıkları resimleri astı.TBMM’nin açılışının ulusal egemenliğimiz ve çocuk bayramı olduğu 23 Nisan gününün 100. yılı, korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile az sayıda eğitim çalışanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YILMAZ, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla sona erdi.ISPARTA MEM