Isparta’da Okullarda Depremsellik Çalışmaları Devam Ediyor
Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan depremsellik incelemeleri neticesinde Isparta’da 15 okulda çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tüm tedbir ve planlamalar yapılmıştır. Güçlendirme çalışmaları ve yıkımlarla ilgili yeni yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz kendi binalarında eğitim öğretime devam edeceklerdir. Bu vesileyle 21.08.2023 tarihi itibariyle çalışma yapılacak okulların hangi okullarda eğitim öğretime devam edeceği ekli tabloda belirtilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz edilir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güçlendirme/Yıkım Yapılacak Okulların Eğitim-Öğretim Planlaması aşağıdaki gibidir.
Sıra No
Güçlendirme/Yıkım Çalışmaları Yapılacak Okul Adı
Güçlendirme/Yıkım Çalışmaları Yapılacak Okulun Taşınacağı Okul
1
Isparta Anadolu Lisesi
Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi
2
Gülkent Anadolu Lisesi
Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi
3
Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi
Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi
4
Bahçelievler Ortaokulu
Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu
5
Şehit Güngör Dolunay İlkokulu
Yedişehitler İlkokulu
6
Gülcü İlkokulu
Üçkardeş Ortaokulu
7
Ülkü Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
8
Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
9
Şehit Adem Köse İlkokulu
Halıkent Ortaokulu
10
Nazmiye Demirel Ortaokulu (A Blok)
Yılmaz Şener İlkokulu
11
Zübeyde Hanım İlkokulu
Ferhat Uzunlulu Ortaokulu
12
Atabey İslamköy İlkokulu
Atabey Atatürk İlkokulu
13
Atabey Hacı Yahya Demirel Ortaokulu
Atabey 75. Yıl Ortaokulu
14
Özel Eğitim Uygulama Okulu
Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulu (1. Kademe)
Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu (1. Ve 2. Kademe )
Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi
15
Gönen Çok Programlı Anadolu Lisesi
Gönen Fen Lisesi