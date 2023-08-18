Isparta’da Okullarda Depremsellik Çalışmaları Devam Ediyor

Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan depremsellik incelemeleri neticesinde Isparta’da 15 okulda çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tüm tedbir ve planlamalar yapılmıştır. Güçlendirme çalışmaları ve yıkımlarla ilgili yeni yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz kendi binalarında eğitim öğretime devam edeceklerdir. Bu vesileyle 21.08.2023 tarihi itibariyle çalışma yapılacak okulların hangi okullarda eğitim öğretime devam edeceği ekli tabloda belirtilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz edilir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güçlendirme/Yıkım Yapılacak Okulların Eğitim-Öğretim Planlaması aşağıdaki gibidir.

Sıra No

Güçlendirme/Yıkım Çalışmaları Yapılacak Okul Adı

Güçlendirme/Yıkım Çalışmaları Yapılacak Okulun Taşınacağı Okul

1

Isparta Anadolu Lisesi

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi

2

Gülkent Anadolu Lisesi

Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi

3

Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi

Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi

4

Bahçelievler Ortaokulu

Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu

5

Şehit Güngör Dolunay İlkokulu

Yedişehitler İlkokulu

6

Gülcü İlkokulu

Üçkardeş Ortaokulu

7

Ülkü Ortaokulu

Atatürk Ortaokulu

8

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

9

Şehit Adem Köse İlkokulu

Halıkent Ortaokulu

10

Nazmiye Demirel Ortaokulu (A Blok)

Yılmaz Şener İlkokulu

11

Zübeyde Hanım İlkokulu

Ferhat Uzunlulu Ortaokulu

12

Atabey İslamköy İlkokulu

Atabey Atatürk İlkokulu

13

Atabey Hacı Yahya Demirel Ortaokulu

Atabey 75. Yıl Ortaokulu

14

Özel Eğitim Uygulama Okulu

Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulu (1. Kademe)

Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu (1. Ve 2. Kademe )

Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi

15

Gönen Çok Programlı Anadolu Lisesi