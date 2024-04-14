Tapusu Olanlara Müjde: 1.536 TL Para İadesi!

Milyonlarca tek ev sahibi için beklenen haber sonunda geldi! Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) emsal kararı ile tek evi olan tapu sahiplerine yapılan fazla emlak vergisi ödemeleri için 1.536 TL para iadesi sağlanmaya başlandı. Ancak, bu iade için belediyeler acil çağrıda bulunarak fazla ödeme yapan kişilerin başvuru yapmalarını istedi.Emlak vergisi muafiyeti hakkını bilmeyen veya fark etmeyen milyonlarca kişi, vergilerini fazladan ödedi. Bu durumda olan kişilere belediyeler üzerinden geri ödeme yapılacak ancak bu için başvuru yapmaları gerekmekte.Tek evi olan ve gelirleri emekli aylığı, dul ve yetim maaşı dışında olmayan emekliler, şehitlerin dul eşi ve yetimleri, gaziler, ev hanımları ve işsiz kişiler emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaktadır.KDK'nın emsal kararı, belediyelere geriye dönük para iadesi yapılması yönünde emir verdi. Bu kapsamda, vergi ödemeleri yapılan son 5 yıla dönük para iadesi için belediyelere başvuru yapılabilecek.Bu haberde, emlak vergisi ödemeleri için geriye dönük para iadesi süreci ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği detaylı bir şekilde ele alındı. Belediyelerin çağrısıyla, fazla ödeme yapan tek ev sahipleri için para iadesi fırsatının önemine vurgu yapıldı.