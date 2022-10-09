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Isparta Haber: Google asistan veda ediyor

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Isparta Haber: Google asistan veda ediyor
ISPARTA
G.Tarihi: 08.10.2022 23:53
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8 Ekim 2022 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
 
Google asistan veda ediyor
2019 yılında tanıtılan Google Asistan Sürüş Modu özelliği yolun sonuna geldi. Google, Haritalar uygulamalası için geliştirdiği bu özelliği sonlandıracağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Google Asistan Sürüş Modu 21 Kasım'da tamamen kullanıma kapanacak. Google'ın Haritalar uygulamasında yer alan Sürüş Modu özelliği devam edecek. Android Auto'ya kıyasla daha az kullanılsa da hala milyonlarca kullanıcısı olduğu biliniyor. 
 
Mansur Yavaş indirimi veto etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.
 
Yoldaki bilanço ağır
Emniyet Genel Müdürlüğü; yılın Ocak-Eylül dönemine dair trafik kazası bilançosunu paylaştı. Dokuz aylık dönemde ülke genelinde meydana gelen 357 bin 931 trafik kazasında bin 683 kişi öldü, 217 bin 328 kişi yaralandı.
 
Kırım Köprüsü’nde patlama
Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama oldu. Patlama sonrası köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda çökme meydana geldi.
 
İhracatta rekor
Türk sanayi sektörü, 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

 
Rekor başvuru
 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyonu geçtiğini söyledi.
 
Milli Takım finalde
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1 - 0 mağlup ederek finale yükseldi.
 
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