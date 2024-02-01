Isparta İl Jandarma Komutanlığından Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve tacirleri ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı. Antalya İlinden Isparta İline uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan ekipler, 30 Ocak 2024 tarihinde Gönen İlçesinde şüpheli bir araçta gerçekleştirdikleri arama sonucunda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Aramada, şüpheli şahsın bulunduğu araçta toplam (6) gram Eroin ve (58) adet uyuşturucu hap tespit edildi. Bu bulgular üzerine şüpheli, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadele konusundaki operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.