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Tüm araçlara zorunlu takılacak Yeni uygulama geliyor

Tüm araçlara zorunlu takılacak Yeni uygulama geliyor
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Türkiye'de Yeni Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt Sektöründe Devrim Yaratıyor
Türkiye'de akaryakıt sektörü, vergi kaçakçılığını önlemek ve gelir kayıplarını azaltmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın liderliğinde hayata geçirilecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025 yılı itibarıyla zorunlu hale gelecek.
Bu yeni sistem, akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişlerini sonlandırarak, taşıtların plaka bilgilerini otomatik olarak kaydedecek. Bununla birlikte, akaryakıt istasyonu işletmecileri de en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemek zorunda kalacaklar.
UTTS'nin temelinde, araçların yakıt tanklarına monte edilecek olan elektronik etiketli 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) bulunuyor. Bu birim, yakıt alımı sırasında plaka bilgilerini dijital olarak okuyacak ve ilgili bilgileri kaydedici cihaza aktaracak.
Araç sahipleri için UTTS'ye dahil olmak zorunlu olacak ve vergi indirimleri gibi avantajlardan yararlanabilmek için bu sistemde yer almak gerekecek. Ancak isteyen araç sahipleri gönüllü olarak sisteme kayıt yaptırabilecekler.
Yeni düzenleme ile yıllık 15 milyar Türk Lirası tutarındaki vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. UTTS'nin uygulanmasıyla birlikte vergi kaçakçılığı ve usulsüz fatura kullanımı gibi sorunların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS'nin kurulumu ve yönetimi konusunda öncülük edecek ve taşıt montaj firmalarına yönelik eğitimler düzenleyecek.
 
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