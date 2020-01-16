MAKÜ’ye Genç Ofis Açılacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında İstiklal Yerleşkesinde Genç Ofis açılması amacıyla protokol imzalandı.MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından imzalanan protokol töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek katıldı.Protokol kapsamında öğrenciler ile üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri süresince almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin artırılması ve desteklenmesi amacıyla üniversitenin İstiklal Yerleşkesinde göstereceği yerde genç ofis olarak belirlenen alanın genel amaçlı spor alanı olarak dönüştürülmesiyle birlikte hem üniversite öğrencilerinin hem de üniversite personelinin kullanımına açılacak.