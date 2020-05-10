Burdur'da şehit anneleri ile 100 yaş üstü anneler ziyaret edilerek günleri kutlandı. Burdur'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ve Vali Hasan Şıldak (sağda) ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın da (solda) katıldığı programda, 107 yaşındaki Zehra Özmil (sağ 2) evinde ziyaret edilip çeşitli hediyeler verildi.Burdur, Muğla ve Antalya'da şehit anneleri ile 100 yaş üstü anneler ziyaret edilerek günleri kutlandı.Burdur'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ve Vali Hasan Şıldak'ın da katıldığı programda, 1997'te Eskişehir'de görevinin başında şehit olan Abdullah Akkaya'nın annesi Dudu Akkaya ile 100 yaş üstü 21 anne evlerinde ziyaret edilip çeşitli hediyeler verildi.Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde tespit ettikleri ulu çınarlara sürpriz yaparak onların gönüllerini aldıklarını söyledi.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere devlet adına anneleri sevindirdiklerini ifade eden Şıldak, "Annelere devletimizin şükran duygularını iletiyoruz, onlar bizim baş tacımız, ulu çınarlarımız." dedi.Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Muzaffer Şahiner ve eşi Semiha Şahiner, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın ailesini ziyaret eti. Şehit annesi Elif Ağır'a çiçek veren Şahiner çiftçi, Anneler Günü'nü tebrik etti.Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit annesi Ağır, "Bir evladım gitti ama bir sürü evladım oldu. Onların hepsi benim evlatlarım. Hepsine her gün dua ediyorum. Onları gördüğümde evladımı görmüş gibi oluyorum." diye konuştu.Kaymakam Şahiner ve beraberindekiler daha sonra Babataşı Mahallesi’nde yaşayan 101 yaşındaki Zeliha Topçu'ya ziyaret gerçekleştirdi.Antalya'da da İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Anneler Günü dolayısıyla il genelindeki 163 şehit ailesini ziyaret ederek çiçek verip günlerini kutladı.