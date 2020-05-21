Burdur'da evinde düşerek mahsur kalan yaşı kadını itfaiye kurtardı

Burdur'da yalnız yaşadığı evinde düşerek mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Konak Mahallesi'nde yaşayan Necla Ö. (85), dün gece evinde dengesini kaybederek yere düştü.

Kendisinden uzun süre haber alamayınca yaşlı kadının evinin zilini çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencerenin camını kırarak girdikleri evdeki Necla Ö'yü kurtardı.

Sağlık ekiplerince gerekli kontroller yapılan Necla Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.











