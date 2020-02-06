Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Adem KORKMAZ makamında ziyaret edildi.Bölge Müdür Vekili Osman YÖNTEM, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan BERBEROĞLU ve Burdur İl Şube Müdürü Zerrin SÜRÜCÜ’nün katıldığı ziyarette; iki kurum arasında yapılacak işbirliğine ilişkin konuların ele alınacağı ortak bir çalıştay yapılmasına karar verildi.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü