“YEREL HARİKALAR DOLABI” SERGİSİ AKS KALEİÇİ EVİ’NDE AÇILIYOR

2020 yılında VAHA programı kapsamında Antalya Kültür Sanat ve Kültür Rotaları Derneği işbirliğiyle oluşan ve bu sene uluslararası ortaklarla devam eden VOYN! kültür topluluğunun sergisi “Yerel Harikalar Dolabı” 14 Haziran Salı akşamı AKS Kaleiçi Evi’nde açılıyor.“Yerel Harikalar Dolabı” sergisi, Antalya ve çevresindeki, özellikle kırsal bölgede yer alan kültür ve tabiat varlıklarının peşine, sanatsal bir ifade yoluyla düşmeyi amaçlıyor. Sergide yer alan objelerin arasında, geçmişten günümüze dek sürdürülen yerel zanaatler, elle hasatın yapıldığı dönemden kalan yavaş tarım aletleri gibi somut kültür varlıklarının yanı sıra, bölgemizdeki sistematik ve ekolojik yıkıma karşı direnen aktivistlerin direniş öyküleri; ya da kilometrelerce uzaktan Likya Yolu’nu yürümeye gelmiş yürüyüşçülerin izlerini metaforik anlamda temsil eden, tasarlanmış hazır nesneler, sanat yapıtları ve bir adet ses peyzajı bulunuyor.Sergideki objeler bir “yerel harikalar dolabı”nda izleyiciyle buluşuyor. Dolabın referans aldığı ve bugünkü müzecilik anlayışına yön veren ilk prototip olan nadire kabineleri (“cabinet of curiosity ya da “wunderkammer”), geçmiş yıllarda, ‘evrenin tüm bilgilerini saklayan raflar’ olarak nitelendirilirdi. Yapısı itibariyle klasik bir sergiden ayrılan ve bir hazine sandığını andıran bu sergileme yöntemi, izleyiciyi kendi başına keşfetmeye ve objelerle bir etkileşim kurmaya davet ediyor. Objelere, onları oluşturan hikayeler eşlik ediyor. Bu hikayeler VOYN!*’un geçtiğimiz aylarda Antalya ve çevresindeki bölge insanıyla yaptığı röportajlar sayesinde şekillendi. Sergilenen objelerden bazıları da, projenin Almanya ayağındaki Altenburg kent ve kırsalından geliyor. Sergi** ilk olarak, Antalya şehir merkezinde izleyiciyle buluşacak. Takip eden haftalarda ise, Likya Yolu üzerindeki çeşitli köyleri ziyaret eden gezici bir sergiye dönüşecek.Yerel Harikalar Dolabı’nın içinde yer alan kadim bilgiler, gizemli ve kafa karıştırıcı objeler ve bazı tuhaflıklar; 14-21 Haziran 2022 tarihleri arasında AKS Kaleiçi Evi’nde ziyaret edilebilir.Khalil Ahmad • Salih Balcı • Constance Böhme • Kate Clow • Münevver Eminoğlu • Başak Gardner • Chris Gardner • Emrah Gökdemir • Sami Göktürk • Marina Göktürk • Hatice Gümrü • Marko Heinke • Mert Hocaoğlu • Hüseyin Çağlar İnce • Alakır Nehri Kardeşliği (Tuğba ve Birhan) • Fatma Mete • Yusuf Narcı • Zeynep Narcı • Brea Pelletier • Valentin Schmehl • Ayşe Taç • Serkan TürkHüseyin EryurtIlgın TufanGül YavuzVAHA programı tarafından finanse edilmektedir. VAHA, Anadolu Kültür ve MitOst e.V. girişimi olup, Stiftung Mercator ve European Cultural Foundation tarafından finanse edilmektedir. VAHA konsorsiyumu, tematik çalıştay ve ağ kurma toplantıları için iac Berlin ve seyahatle ilgili harcamaları için Chrest Vakfı’yla işbirliği içindedir.** “” sergisi Kültür Rotaları Derneği, Antalya Kültür Sanat, Other Music Academy, Futura ve Stadtforum Altenburg kurumları arasında yapılan uluslararası bir işbirliği sonucunda Antalya ve Altenburg (Almanya) kentlerinde eş zamanlı gerçekleşmektedir.