Vali Karaloğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu, mesajında, 1 Mayıs'ın, emek ve alın teriyle sembolleşmiş önemli bir gün olduğunu belirtti.

Bu önemli günün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesinden sonra, adına ve anlamına yakışır bir şekilde kutlandığını dikkati çeken Karaloğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Ancak bu yıl, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak. İşçilerimizin, üretimin, dayanışmanın önemini, milli birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, tek yürek olarak evlerimizden paylaşacağız. Paylaşacağız, paylaşmalıyız çünkü bizler, alın terini kutsal gören, her şeyin üzerinde tutan ve bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu salgın sürecinde, sağlıkçılarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi işçi kardeşlerimizin de işlerinin başında olması, mütemadiyen üretime devam etmesi bu mirası daha da güçlendirmiş, zenginleştirmiştir. Bu mirası ilelebet sahipleneceğiz, koruyacağız. Milletçe büyük sıkıntılara göğüs gerdiğimiz bu süreçte pek çok alanda olduğu gibi, emek ve alın teri de yara aldı. Bu yaraları, sağlıkçılarımızın şifa dağıtan elleriyle, güvenlik güçlerimizin uykusuz görmeye devam eden gözleriyle, kamu görevlilerimizin koordinesiyle ve işçi kardeşlerimizin helal alın teriyle saracağız."

