Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a oğlundan böbrek nakli yapıldı

- Operasyonu gerçekleştiren hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş:

- "Duayen sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür"



Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, Antalya'da böbrek nakli oldu. 75 yaşındaki sanatçı, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

Diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Tayfur, iki hafta önce Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Burada gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Tayfur'a, 55 yaşındaki oğlunun böbreği nakledildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böbrek naklini gerçekleştiren hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, sosyal medya hesabından, acil ameliyatlar dışında ara verdikleri böbrek nakli programına bugün kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Herkesi organ nakline davet eden Demirbaş, "10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve 5 gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür. Unutmayınız #Organnaklimucizedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, daha önce diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet ederek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavi edebileceklerini duyurmuştu.

