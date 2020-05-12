ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.

Kentte, alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla dün olduğu gibi bugün de kent merkezinde hareketlilik görüldü.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde kısmen yoğunluk olduğu, dışarı çıkan kişilerin maske taktıkları ve çoğunun sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Polis ekipleri kent genelinde kontrollerini sürdürdü. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların girmesine kısıtlama getirilen Konyaaltı Sahili'nde Antalya Atlı Polis Birliği ekipleri devriye görevi yaptı.

- Muğla'nın ünlü sahilleri boş kaldı

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı. Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Fethiye'de de Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sakinlik hakim oldu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın boş kaldı. Ula'nın Sakin Kent Akyaka plajları da sessizliğini koruyor.

Menteşe ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.





