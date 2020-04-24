Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi

- Antalya Havalimanı'ndan otobüslerle alınan vatandaşlar, gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü

ANTALYA - Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesi Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbir alındı. Yolcuların geleceği terminalde dezenfeksiyon çalışması yapıldı, havalimanına girişler durduruldu.

Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçirildikten sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirildi.

Söz konusu 349 kişi daha sonra gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü.







